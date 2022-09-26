ЦСКА — «Спартак»: прогноз Павла Лысенкова на игру КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют ЦСКА и «Спартак».
Ставка: ТМ 4.5 за 2.15.
«Очень непривычно видеть ЦСКА на восьмом месте в таблице Западной конференции.
Прогноз на матч ЦСКА — «Спартак» с коэффициентом 2.05.
Но это связано с тем, что армейцы потерпели два сенсационных поражения – в Мытищах от «Куньлуня» (1:2 в овертайме) и в Минске от местного «Динамо» (1:3). Повторится ли история со «Спартаком»? Это представить сложно. Состав у армейцев нормальный, и три поражения подряд для них будут нонсенсом.
При этом «Спартак» в последних двух матчах не просто выиграл, но и засушил счет: 2:0 с «Ак Барсом» в Казани и 1:0 с «Сочи».
Причем «сухари» у спартаковцев делали разные вратари: Алексей Красиков сделал 34 сейва против «Ак Барса», а потом Патрик Рибар отразил 25 бросков от «Сочи».
Говорит это о том, что «Спартак» хорошо наладил оборонительную игру и ЦСКА нужно будет еще взломать эти редуты. При этом атака армейцев в последних двух матчах забила лишь два гола.
Я бы в этом матче взял кэф 2.16 на то, что в этом матче мы увидим тотал меньше 4,5 шайбы. Это подсказывает уже простая логика», — сказал Лысенков.
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