Англия — Германия: прогноз Алексея Гасилина на игру Лиги наций 26 сентября

Чемпион Европы в составе России U17, комментатор Бундеслиги Алексей Гасилин дал прогноз на матч Англия — Германия в рамках группового раунда Лиги наций.
Ставка: обе забьют за 1.85.
«Для обеих команд матч турнирного значения не несёт. Немцы проиграли пару дней назад венграм и лишились шанса на выход в плей-офф. У них в активе шесть очков — три ничьих, одна победа и первое поражение от Венгрии, разница мячей 8-6. Можно сказать, что для немецкой машины это провал, но если смотреть на Англию, то у них просто позор. У команды два очка в группе — три поражения и две ничьи. При этом удалось забить один гол за пять игр, и, кстати, он случился в ворота немцев. Пропустили англичане семь мячей, четыре из которых от венгров дома. Послушайте, четыре от венгров дома — фанаты просто готовы были разорвать своих игроков. Атака, которая одна из лучших в мире со Стерлингом, Кейном и Фоденом. Для них это просто кошмарный турнир.
Прогноз на матч Англия — Германия с коэффициентом 2.50.
У немцев тоже крутая атака с Зане (который в отличной форме, чего стоил недавний матч ЛЧ с «Интером», где он сделал дубль), Гнабри, Мюллером и Вернером. Но в последней игре с Венгрией они не смогли забить, хотя опасные моменты имели. Надо сказать ещё раз про оборону сборной Германии. В каждом матче турнира они пропускали. В этой игре будет всё логично, командам не нужен результат, у них отличные линии атаки. Англия дома точно захочет хлопнуть дверью, а немцы просто будут играть в футбол. Моя ставка — обе забьют», — сказал Гасилин.
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