Венгрия — Италия: ставка Александра Мостового на матч Лиги наций в Будапеште

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой сделал ставку на матч Лиги наций Венгрия — Италия.
Ставка: обе забьют за 1.93.
«Венгрия и Италия решат, кто выйдет в финальный этап Лиги наций. Конечно, удивительная ситуация в их группе 3. Венгры всё ещё лидируют. Причём в последнем туре команде удалось обыграть Германию на её поле (1:0). Немцы выступили в своём боевом составе, но всё равно не смогли обыграть нынешнего лидера и выпали из борьбы за первое место.
Прогноз на матч Венгрия — Италия с коэффициентом 2.98.
А Италия в 5-м туре смогла выбить из турнира Англию (1:0). Теперь англичане гарантированно вылетят в Лигу B. А подопечные Роберто Манчини ещё могут выйти в плей-офф турнира – их отставание от лидирующей Венгрии составляет два очка.
Конечно, дополнительной мотивацией для «лазурной команды» является то, что на ЧМ-2022 команда не смогла пробиться. Так что её высокие показатели в квартете объяснимы. Наверняка подопечные Манчини будут всеми силами стремиться к выходу в плей-офф Лиги наций.
Однако сейчас не считаться с силами венгров — глупо. Команда смогла не только хорошо себя показать «в группе смерти», она ещё и возглавила её. Так что я не жду, что подопечные Марко Росси разгромно уступят.
Всё-таки я не так уверен в успехе Италии. Венгрии же нужно просто не проиграть. Предложу поставить на то, что забьют обе команды. Уж слишком высокий уровень игры сейчас у венгров», — сказал Мостовой.
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