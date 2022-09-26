«Металлург» — «Динамо» Мн: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Металлург» — «Динамо» Минск.
Ставка: победа «Металлурга» с форой (-1.5) за 2.19.
«Для пробуждения и прихода в сознание «Магнитке» со старта сезона понадобилось четыре матча. Три из которых она проиграла (правда, два очка в этих поражениях набрала). Ну, а потом всё более или менее наладилось. И вот уже в активе уральцев действующая победная серия из шести матчей. Примечательно, что четыре из шести побед добыты в «антисанитарных условиях» глубокого Дальневосточья.
Прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Динамо» Мн с коэффициентом 3.18.
Полагаю, что с таким бэкграундом считать минчан слишком уж серьёзным соперником для «Магнитки» нельзя. «Зубры», конечно, не валятся, побед у них больше, чем поражений, а в половине поражений минчане даже набирали очки. Но уральцы визуально явно сильнее белорусов и вдобавок ещё мастеровитее.
Поэтому предположу, что проблем в предстоящем матче у хозяев возникнуть не должно. И в помощь им статистика личных встреч этих соперников в Магнитогорске, где в 10 последних междусобойчиках девять побед у «Магнитки». Согласитесь, это не просто преимущество, это, мягко говоря, очень явное, практически однокалиточное преимущество.
Домашняя победа «Магнитки» в основное время и с преимуществом от двух шайб и более. Надеюсь, что с двумя шайбами я поскромничал», — сказал Лебедев.
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