Венгрия — Италия: прогноз Виктора Гусева на матч 6-го тура Лиги наций 26 сентября

Известный комментатор Виктор Гусев дал прогноз на матч Лиги наций Венгрия — Италия.



Ставка: ТМ 2.5 за 1.66.



«Сегодня у меня прогноз на футбольный матч Венгрия — Италия. Команды сыграют в Будапеште, это решающий матч в предварительной группе Лиги наций, матч за выход в «Финал четырёх». Венгры занимают первое место, итальянцы отстают от них на два очка, а такие команды, как Германия и Англия, уже отсеялись в плане борьбы за лидерство в этой группе.

Прогноз на матч Венгрия — Италия с коэффициентом 2.98.



Нынешнюю сборную Венгрии можно сравнить с той великой командой, во времена которой и играл Ференц Пушкаш – звезда венгерского футбола. Но пока только по результатам, ведь они обыграли англичан на их поле со счётом 4:0, сделали это и на своём поле со счётом 1:0, с Германией сыграли очень достойно – 1:1, а в предыдущем туре выиграли у немцев в Лейпциге со счётом 1:0. Надо напомнить, что и Италия, и Венгрия не попали на чемпионат мира. Зачастую мы говорим о Лиге наций как о подготовительном мероприятии для сборных-участниц, но для венгров и итальянцев этот турнир сейчас самый ценный. Они хотят не просто попасть в четвёрку сильнейших, а выиграть Лигу наций, поэтому это придаёт особый характер встрече.



Венгры не проиграли в семи из восьми последних матчей на своём поле – пять побед и две ничьи. Давайте скажем, как исторически играют друг с другом Венгрия и Италия. В половине из 34 матчей победу одержали итальянцы (17), восемь раз победили венгры и девять раз всё заканчивалось вничью. Венграм, кстати, хватит ничьей. Думаю, что на своём поле, под руководством итальянского тренера Марко Росси, с великолепным вратарём Гулачи, венгры будут играть от своих ворот, рассчитывая на выпад своего капитана, почти 35-летнего Салаи, который забил великолепный мяч в стиле Ибрагимовича в ворота сборной Германии. Думаю, будет такая осторожная тактика. Я сделаю свой прогноз, учитывая особенность этого матча для венгерской сборной – ТМ 2.5», — сказал Гусев.



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