«Северсталь» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ в Череповце

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Северсталь» — «Адмирал».

Ставка: победа «Северстали» за 1.72.

Отсутствие главного тренера «Северстали» на последнем матче с «Барысом» вызвало массу кривотолков. Инсайдеры сообщили, что причина прогула в увлечении спиртным. В свою очередь, Разин с юмором отверг обвинения и сослался на болезнь.

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В подобной напряжённой ситуации только выигрыш у «Адмирала» заставит критиков умолкнуть. После пяти побед хозяева обосновались на девятой строчке турнирной таблицы. Конечно, после мощного прошлого сезона от «сталеваров» ждали большего, хотя финансовые возможности и уровень исполнителей всё ещё крайне скромны.



«Адмирал» сменил серию из трёх побед на три поражения подряд. Это доказывает, что защитная тактическая схема не является гарантией от неудач. Акцент на вязкую оборону существенно сокращает атакующий потенциал «моряков». Пропустив первыми, очень сложно перевернуть неудачный сценарий встречи. Четыре победы в 10 матчах позволяют гостям занять седьмую строчку турнирной таблицы.

Для хозяев выиграть очень важно, поскольку их тренер находится под давлением. Об отставке Разина даже речи быть не может, но поддержать специалиста в трудный момент — это красиво. С учётом глобального превосходства в очных играх (шесть побед в семи последних матчах) рекомендуем изучить ставку «победа «Северстали» за 1.72.



Отметим, что в двух из трёх последних очных игр в Череповце в основное время зафиксированы результаты 1:0 и 1:1. Любители рисковать могут рассмотреть тотал меньше 3.5 гола, коэффициент там заметно выше тройки.

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