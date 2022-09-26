Прогноз на матч Венгрия – Италия с коэффициентом 3.00

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Лиги наций УЕФА Венгрия – Италия.

Ставки: Венгрия не проиграет за 1.83, тотал меньше 1.5 гола за 3.00.

Венгрия – пожалуй, самая громкая сенсация нынешнего розыгрыша Лиги наций. Мало кто воспринимал их всерьёз после результатов жеребьевки, которые отрядили самобытную сборную в компанию с Англией, Италией и Германией.

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Однако венгров это не смутило. Они показали, что яркое выступление на Евро-2020 не было случайностью. Две победы над Англией, победа и ничья с Германией и лишь Италия смогла сломить победить Венгрию на своём поле.



Но в гостях игра Италии слишком часто даёт сбой. После победного Евро-2020 и поражения в Лондоне от Аргентины в матче за звание чемпиона «Финалиссимы». Италия трижды играла в ничью 0:0 на выезде. Лишь раз за эти шесть матчей за пределами Италии «скуадра адзурра) смогла победить, а матч в Германии и вовсе закончился кошмаром – 2:5.



Учитывая важность встречи для обоих команд трудно рассчитывать на обилие голов. Про нулевые ничьи на выезде сказано выше, а в трёх последних домашних матчах Венгрии было забито в сумме четыре мяча. Поставить на тотал меньше 1.5 мяча предлагают за 3.00.



В целом, учитывая проблемы, которые регулярно возникают у Италии на выезде и кураж, который поймала сборная Венгрии, рекомендуем ставку на то, что хозяева не проиграют. Тренер Марко Росси добивается таких результатов за счёт сыгранности стартового состава, а футболисты своей самоотверженностью отблагодарят болельщиков за горячую поддержку.

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