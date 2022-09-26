Англия — Германия: смотреть матч Лиги наций онлайн, прямая трансляция, во сколько начало

26 сентября в матче Лиги наций встретятся сборные Англии и Германии. Игра начнётся в 21:45 мск на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В прямом эфире матч покажет «Окко Спорт».
Почему Англия не сможет победить Германию.
Сборная Англии считается фаворитом матча. Ставки на подопечных Гарета Саутгейта принимаются с коэффициентом 2.46. Шансы сборной Германии оценены в 3.10. Заключить пари на ничью предлагается за 3.40.
Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 2.06, а на ТМ 2.5 гола дают 1.81.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.85. Гол Англии доступен за 1.29, а за 1.39 можно сделать ставку на то, что забьёт Германия.
Перед финальным туром Германия с шестью очками идёт на третьей строчке в группе. У Англии два очка и последнее место, так что команда Саутгейта потеряла все шансы остаться в элитном дивизионе.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Лучшие прогнозы на матчи Лиги наций.
Прогноз на матч Норвегия — Сербия с коэффициентом 2.20.
Суд перенёс оглашение приговора по делу экс-директора «Чертаново» Николая Ларина.
Месси назвал Мбаппе монстром.
- 26 сентября 2022
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:15
-
14:00
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:30
-
12:15
-
12:00
-
11:45
-
11:30
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
-
07:00
-
06:30
-
05:30
-
04:45
-
04:15