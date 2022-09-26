«Нэшвилл» — «Флорида»: прогноз на матч НХЛ от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на предсезонный матч НХЛ «Нэшвилл» — «Флорида», который состоится 26 сентября. Начало — в 23:00 мск.

Ставка: ИТБ 3.5 гола «Флориды» за 2.27, победа «Флориды» с нулевой форой за 1.90.

Два неудачника прошлого сезона начинают подготовку к новому, надеясь избавиться от тех проблем, которые мешали побороться им за Кубок Стэнли. Впрочем, говоря о неудачах команд, важно разделять их.

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«Нэшвилл» полностью провалился в серии с «Колорадо» (0-4), и дело здесь не только в том, что у «хищников» сломался основной вратарь, а противостоять приходилось будущему чемпиону. Эти факторы лишь окончательно убили даже надежды на интригу и борьбу.



Просто это был первый сезон для исторически системной команды под руководством совсем не системного тренера – после жёстких Барри Тротца и Питера Лавиолетта игроки получили свободу при Джоне Хайнсе. Роман Йози едва не выбил сотню очков, Мэтт Дюшейн выдал лучший сезон со времён «Эвеланш», даже Яков Тренин обновил рекорд по голам.

Но в нужный момент индивидуальной игры не хватало. Генменеджер «Предс» Дэвид Пойл неплохо поработал на рынке, усилив оборону и нападение, но пока уровень «Нэшвилла» всерьёз не повысился.



«Флорида», в свою очередь, остаётся всё той же безумной атакующей командой, в обороне полагающейся лишь на Сергея Бобровского. «Пантеры» с отрывом стали лучшей командой регулярки, много забивали и штамповали победы, однако баланса у подопечных Пола Мориса пока нет. После вылета из плей-офф тренер флоридцев отметил, что сложно выиграть кубок в первый год. Что ж, посмотрим на вторую попытку.



В первом предсезонном матче ждём яркой игры – в прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами и забили 15 голов. При этом «Флорида» забивала минимум четыре шайбы «Нэшвиллу» в четырёх из пяти последних очных матчей. Предлагаем взять тотал «Флориды» больше 3.5 шайбы с коэффициентом 2.27. А также рассмотрим нулевую фору на гостей за 1.90.

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