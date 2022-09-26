Англия — Германия: прогноз Артура Петросьяна на игру Лиги наций в Лондоне

Футбольный журналист Артур Петросьян дал прогноз на матч Лиги наций Англия — Германия.
Ставка: обе забьют за 1.89.
«Поговорим о матче Англия — Германия. И те и другие по большому счёту разочаровывают, особенно это касается Англии. Всё больше вопросов накапливается к Гарету Саутгейту, всё больше сомнений вызывают его решения. Проведена очередная невзрачная игра с Италией, где Англия ничего серьёзного и не показала. Ни одного гола с игры британцы не забили в этой Лиге наций. Это проблема, и по последней игре не видно, что наставник ищет ходы решения.
Прогноз на матч Англия — Германия с коэффициентом 2.50.
Многих ведущих игроков и лидеров по созданным моментам не выпустил на поле, как и Айвана Тони, которого впервые позвал в состав сборной. Мне кажется, что Саутгейт находится под давлением, а в Англии когда такое происходит, то наставники начинают что-то кардинально менять. Сейчас как раз тот случай. Не исключено, что на последнюю игру состав будет полуэкспериментальный. Предположу, что у команды главной задачей будет забить, дабы хоть немного приглушить критику.
В Германии также хватает вопросов, и в частности к Флику, и к тому, как играет команда. Если Англия вообще уже вылетела из высшего дивизиона, то немцы пока ещё на третьем месте и никуда уже не попадут. Германия непозволительно много позволяет соперникам создавать у своих ворот. Мало кто испытывает радужные надежды относительно перспектив этой команды.
Если подвести итог, то предположу, что главной целью будет сыграть качественно и забить. Ставлю на обе забьют за 1.89», — сказал Петросьян.
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