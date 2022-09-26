Вячеслав Борщёв — Майк Дэвис, UFC, дата боя, по какому каналу покажут, ставки и прогнозы

В ночь с 1 на 2 октября в Лас-Вегасе на турнире UFC Vegas 61 состоится бой Вячеслав Борщёв – Майк Дэвис. В октагон соперники выйдут не раньше 2:00 мск.
Посмотреть бой Дэвиса и Борщёва можно будет на телеканале «Матч!».
Прогнозы на главные события дня.
Борщёв прославился благодаря исполнению русского народного танца, который понравился не только зрителям, но и руководителю бойцовской лиги. На счету Вячеслава в UFC два поединка. В дебютном бою он одержал победу над американцем – Дакотой Бушем. В предыдущей встрече россиянин потерпел поражение единогласным решением судей от Марка Диакеси.
Его противник – Майк Дэвис. 29-летний спортсмен в UFC провёл уже три поединка, выиграв в двух из них (нокаутом и решением судей) и проиграв удушающим приёмом в дебюте лиги.
Букмекеры уже сделали прогноз на бой Майк Дэвис – Вячеслав Борщёв. Они считают фаворитом американца, предлагая поставить на его победу с коэффициентом 1.59. Успех российского бойца оценён в 2.33. Возможная ничья идёт с коэффициентом 51.0.
Также эксперты предлагают сделать ставку на тотал больше 2.5 раунда за 1.80, а тотал меньше 2.5 раунда идёт с коэффициентом 1.90.
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