Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Украина — Шотландия: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций

Украина — Шотландия: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций
Комментарии

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Украина — Шотландия.

Ставка: победа Шотландии за 2.96.

«Сборная Украины в нынешней Лиге наций идёт на втором месте с десятью очками, сохраняя даже небольшие шансы на повышение в классе. Команда с сегодняшним соперником не справилась (0:3), однако потом реабилитировалась в противостоянии с Арменией, победив с разгромным счётом 5:0.

Лучшие прогнозы на матчи Лиги наций.

Сборная Шотландии уверенно лидирует перед заключительном туром в квартете, да и серия побед достигла трёх матчей. Несколько дней назад шотландцы переиграли Ирландию со счетом 2:1, причем виктория оказалась волевой. Стоит отметить, что у ирландцев практически не было моментов.

На мой взгляд, в этой паре сильнее окажется шотландская команда, которая набрала приличный ход и стабильно выигрывает. Думаю, что даже на выезде она будет фаворитом. К тому же соперники уже встречались несколько дней назад, и тогда очевидное преимущество было у шотландцев», — сказал Павлюченко.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Прогноз на матч Португалия — Испания с коэффициентом 6.50.

Прогноз на матч Норвегия — Сербия с коэффициентом 2.20.

Почему Швейцария обыграет Чехию в Лиге наций.

Кобелев: России ни в коем случае нельзя в Азию переходить.

Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 6.22: Роналду в финале, Холанд – в элите Экспресс на Лигу наций с коэффициентом 6.22: Роналду в финале, Холанд – в элите
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022