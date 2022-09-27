Украина — Шотландия: ставка Романа Павлюченко на игру Лиги наций

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Лиги наций Украина — Шотландия.
Ставка: победа Шотландии за 2.96.
«Сборная Украины в нынешней Лиге наций идёт на втором месте с десятью очками, сохраняя даже небольшие шансы на повышение в классе. Команда с сегодняшним соперником не справилась (0:3), однако потом реабилитировалась в противостоянии с Арменией, победив с разгромным счётом 5:0.
Лучшие прогнозы на матчи Лиги наций.
Сборная Шотландии уверенно лидирует перед заключительном туром в квартете, да и серия побед достигла трёх матчей. Несколько дней назад шотландцы переиграли Ирландию со счетом 2:1, причем виктория оказалась волевой. Стоит отметить, что у ирландцев практически не было моментов.
На мой взгляд, в этой паре сильнее окажется шотландская команда, которая набрала приличный ход и стабильно выигрывает. Думаю, что даже на выезде она будет фаворитом. К тому же соперники уже встречались несколько дней назад, и тогда очевидное преимущество было у шотландцев», — сказал Павлюченко.
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