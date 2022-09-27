«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: ставка Павла Лысенкова на «зелёное дерби» КХЛ

Известный хоккейный журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором сыграют «Салават Юлаев» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» и ТМ 5.5 за 2.62.
«Сегодня обсудим матч КХЛ, в котором «Салават Юлаев» сыграет против «Ак Барса». Это знаменитое «зелёное дерби».
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.20.
«Ак Барс» считается одним из фаворитов чемпионата. Была проблема с большинством, но оно недавно проснулось. Если смотреть по регулярному чемпионату, то 261 день «Ак Барс» не забивал в большинстве. Это нонсенс. В последний раз удалось отметиться в январе 2022 года.
Дважды удалось реализовать большинство в последнем матче, поэтому можно предположить, что дело пойдёт. У команды много козырей, которые нужно реализовывать. К примеру, как разбудить Вадима Шипачёва. Не удивлюсь, если он проснётся в матче с «Салаватом Юлаевым».
«Салават Юлаев» — команда очень интересная. Но пока она в стадии становления. Молодой тренер, тем не менее команда растёт и одерживает победы за счёт обороны, а за счёт «бразильского» хоккея, как раньше. «Ак Барс» также не забывает про надёжность.
Я бы в этом матче спрогнозировал тотал меньше 5.5 шайбы и победу «Ак Барса». В данной ситуации команды постараются пропустить как можно меньше, а «Ак Барс» всё же более тяжеловесная команда», — сказал Лысенков.
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