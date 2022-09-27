«Нефтехимик» — «Сибирь»: прогноз Максима Лебедева на встречу КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Нефтехимик» — «Сибирь».
Ставка: победа «Нефтехимика» в матче за 2.00.
«Нфтехимик» продолжает оставаться последней командой КХЛ, не одержавшей ни одной победы, стало быть, лежание на дне всех турнирных таблиц одновременно продолжается. И почему-то мне начинает казаться, что пора играть на прерывание чёрной серии.
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Почему мне так кажется? Потому что по всем законам человеческой и спортивной психологии «Нефтехимик» уже должен преодолеть все этапы психологического падения. Если искать пример в нашей истории, то для «Нефтехимика» сейчас конец 1941 года и он стоит у стен Москвы. Позади остались бесчисленные поражения, потеря всей кадровой Красной армии, ужас и непонимание, что делать дальше. Дальше всё понятно: надо умирать, других вариантов нет.
Стало быть, в ближайших матчах «Нефтехимик» будет умирать на льду. В принципе, он уже пытался это делать с «Авангардом», и не хватило-то чуть-чуть. «Сибирь» для этой цели тоже подходит, поскольку звёзд с неба не ловит и особыми результатами не блещет. И если хорошенько упереться…
Иду на смелый прогноз. «Нефтехимик» прервёт серию из 10 поражений и впервые в этом сезоне наберёт два очка. Когда же ему ещё побеждать? Не в Магнитогорске с Челябинском же. Сколько очков при этом наберёт «Сибирь» — тут уж как карта ляжет. Вполне может быть, что одно всё-таки наберёт», — сказал Лебедев.
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