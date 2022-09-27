«Витязь» — «Амур»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Витязь» — «Амур».
Ставка: победа «Витязя» в матче за 1.71.
«Как говорится, если не везёт, то во всём. В прошлый раз мы говорили о том, что «Витязь» совсем мало забивает, перейдя в режим одной шайбы в среднем за игру. И вот вам пожалуйста: в предыдущем туре подмосковная команда разошлась аж на четыре шайбы. Но её это всё равно не спасло, потому что «Сибирь» забросила пять. Но сам факт заброшенных шайб уже не в штучном количестве, а в мелкооптовом, не может не радовать.
Почему «Витязь» не справится с «Амуром».
Уровень нынешнего «Амура», особенно уровень текущий, когда оптимизм старта сезона постепенно сошёл на нет, для «витязей» вполне едомый. Конечно, придётся сильно попотеть, возможно, даже очень сильно. Но если балашихинцы второй раз подряд забьют четыре шайбы, то этого должно хватить для двух полновесных очков, поскольку «Амур» на выезде отродясь столько не забивает. Зато будет мощно обороняться, и оборону эту преодолеть будет весьма непросто.
Но я всё-таки в данном контексте считаю «Витязь» более сильной командой. Точнее, домашний «Витязь» считаю сильнее гостевого «Амура», хоть и разница там совсем невелика. Что косвенно подтверждает и статистика личных встреч, где в 10 последних междусобойчиках на подмосковном льду у «витязей» минимальное преимущество – шесть побед против четырёх. Предположу, что два очка «подмосквичи» не мытьём, так катаньем всё-таки наберут. Может, что-нибудь от щедрот дадут и «Амуру», но это неточно», — сказал Лебедев.
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