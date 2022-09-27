Португалия — Испания: прогноз Эдуарда Мора на игру группового этапа Лиги наций

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч Португалия — Испания.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.74.
«Казалось бы, к этой игре Испания должна была подойти подготовленнее, чем Португалия. Но испанцы неожиданно проиграли Швейцарии, владея большим преимуществом. А португальцы уверенно выиграли свой матч. Теперь у Португалии 10 очков и они на первом месте, а у Испании – восемь.
Прогноз на матч Португалия — Испания с коэффициентом 6.50.
Естественно, для команд важно занять первое место. Но и само по себе дерби Португалия – Испания всегда вызывает повышенный интерес.
Я бы отметил, что все последние игры этих команд заканчивались вничью. На чемпионате мира сыграли 3:3. Но потом это были малорезультативные ничьи: 0:0, 0:0, 1:1. Команды аккуратно играют друг против друга.
Это обусловлено тем, что португальцы мало владеют мячом и очень хорошо обороняются. При этом их линия атаки (Леау, Фернандеш, Силва и Роналду), возможно, лучшая в мире. Роналду давно освобождён от всей черновой работы, он лишь ищет шансы в контратаках.
Испанцы на выезде будут много владеть мячом, пытаться вскрыть оборону Португалии.
Учитывая, что хозяев устраивает ничья, они будут играть именно ничью. Мне сложно предположить исход матча. Но то, что игра будет закрытая, нет сомнений», — сказал Мор.
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