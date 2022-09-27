Прогноз на матч КХЛ «Динамо» — «Авангард» с коэффициентом 3.35

Авторы Betssist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» — «Авангард». Игра состоится в Москве 27 сентября.

Ставка: гол в первые 10 минут — нет за 1.95, ИТБ 3.5 гола «Динамо» за 3.35.

Московское «Динамо» наряду с казанским «Ак Барсом» обладает самой слаженной и надёжной обороной. Пропущено 15 шайб за 10 матчей. Хотя позиционное нападение не блещет результативностью (25 голов), крепкая защита позволяет стабильно набирать очки. Шесть побед в десяти играх — достойный результат. Подопечные Алексея Кудашова – на второй позиции Западной конференции с 14 очками в активе.

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Хоккеисты «Авангарда» постепенно восстанавливаются после провального старта. Об этом можно судить из результатов — четыре победы в последних пяти матчах. Прибавила команда гостей в реализации численного преимущества и силовой борьбе.

Тактические принципы остаются неизменными — действие на выезде «вторым номером», плотная борьба на входе в зону и хлёсткие контратаки через длинный пас на выход форвардам. С девятью очками «ястребы» на шестой позиции Востока.

Соперники придерживаются похожих защитных схем игры. Омский «Авангард» старается не рисковать на выезде, вытягивая соперника из зоны. Но проделать подобный фокус с тактически подкованными динамовцами будет очень сложно. Весьма вероятно, что хоккеисты будут осторожничать и не раскроются до первой заброшенной шайбы. Поставим на отсутствие голов в первые 10 минут. А вот дальше игра вполне способна раскрыться.



Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «индивидуальный тотал «Динамо» больше 3.5» за 3.35. Стоит учесть, что в двух последних очных матчах в Москве бело-голубые забросили ровно по пять шайб.

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