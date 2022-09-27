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«Динамо» М — «Авангард»: смотреть прямую трансляцию матча КХЛ, во сколько начало, прогнозы

«Динамо» М — «Авангард»: смотреть прямую трансляцию матча КХЛ, во сколько начало, прогнозы
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27 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Динамо» М и «Авангард». Игра начнётся в 19:30 мск.

Прогноз на матч «Динамо» М — «Авангард» с коэффициентом 3.35.

«Динамо» считается фаворитом матча. Ставки на москвичей принимаются с коэффициентом 2.34. Шансы омичей оценены в 2.75. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.20.

Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.80, а на ТМ 4.5 дают 2.06.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.16. Победа динамовцев с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.79, а на успех «Авангарда» можно поставить за 2.07.

«Динамо» выиграло семь из 10 матчей на старте сезона, у команды 14 очков. У омичей четыре победы в 11 играх и девять очков.

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