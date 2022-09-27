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Швеция — Словения: прогноз Константина Генича на матч дивизиона B Лиги наций

Швеция — Словения: прогноз Константина Генича на матч дивизиона B Лиги наций
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Швеция – Словения в Лиге наций.

Ставка: победа Швеции за 1.80.

«В Лиге B в группе 4 сборная Швеции, которая неожиданно для всех оказалась последней (её опережают и словенцы, и сербы, и норвежцы), сыграет со Словенией. Шведы выйдут после 1:4 от сербов. Чтобы сохранить место в Лиге B и не вылететь в Лигу С, Швеции нужно только побеждать. Дома скупо и сдержанно, как шведы умеют, за счёт какого-нибудь стандарта, контратаки и аккуратной игры в обороны, наверное, они способны взять три очка.

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Мне кажется, аккуратненько, корявенько Швеция сможет одержать победу, как она это и любит. Такой прогноз вполне имеет право на жизнь. Швеция обыграет Словению и всё-таки сохранит место в Лиге B. Игра решающая. Поверю в Классона и Ко. Мой прогноз — П1 за 1.80», — сказал Генич.

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