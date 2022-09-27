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Норвегия — Сербия: прогноз Константина Генича на встречу 6-го тура Лиги наций

Норвегия — Сербия: прогноз Константина Генича на встречу 6-го тура Лиги наций
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч Норвегия – Сербия в Лиге наций.

Ставка: Сербия не проиграет за 1.65.

«В Лиге B решающий матч между Норвегией и Сербией, у которых одинаковое количество очков, но норвежцы выше по личным встречам — за счёт победы, одержанной в Белграде.

Прогноз на матч Норвегия — Сербия с коэффициентом 2.20.

Сербам надо выигрывать, ничья их не устроит. Сербы хороший, качественный футбол показали со шведами — выиграли 4:1. Хет-триком отметился Александр Митрович, лучший бомбардир в истории сербской сборной. И исторически Сербия на такие матчи собирается — может выдать хорошую игру. Норвежцы неожиданно проиграли словенцам на выезде и усложнили для себя задачу по выходу в Лигу А. Понятно, что есть Холанд, Эдегор и другие лидеры, да и играют норвежцы дома — на стадионе «Уллевол» в Осло. Но, на мой взгляд, сербы по своему потенциалу и ресурсам могут точно не проиграть. А кто знает, может быть, Сербия и выиграет. В первом матче, когда Норвегия победила, это было не совсем заслуженно. У сербов было огромное количество моментов, они не должны были уступать. Может быть, какая-то компенсация сборной Сербии и вернётся.

Я бы не стал играть чистую победу сборной Сербии. Но можно рассмотреть вариант с форой (0) за отличный коэффициент — выше двойки. И сыграл бы X2 (Сербия не проиграет) за 1.65. Кажется мне, что сербы получше сейчас выглядят», — сказал Генич.

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