Эксперты назвали шансы Дзюбы забить больше Икарди в чемпионате Турции

Минувшим летом Артём Дзюба перебрался в чемпионат Турции. Россиянин стал игроком клуба «Адана Демирспор» и уже успел забить один мяч. А в начале сентября «Галатасарай» объявил об аренде аргентинского нападающего Мауро Икарди из «ПСЖ». Букмекеры принимают ставки на то, кто из этих игроков забьёт больше в турецкой Суперлиге.
Лучшие прогнозы на главные матчи дня.
Несмотря на то что у Дзюбы есть преимущество в один мяч, аналитики считают Икарди явным фаворитом. Поставить на то, что аргентинец забьёт больше, можно с коэффициентом 1.03, это примерно 89% вероятности.
Сделать ставку на российского форварда можно за 20.00 (5%). Поставить на то, что футболисты забьют одинаковое количество мячей, можно с котировкой 18.00 (6%).
В сезоне-2021/2022 Дзюба забил 11 голов в 28 матчах РПЛ за «Зенит». На счету Икарди четыре гола в 22 матчах Лиги 1 за «ПСЖ».
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