«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата КХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Салават Юлаев» — «Ак Барс».
Ставка: победа «Ак Барса» в матче за 1.58.
«Вечно недовольный Олег Знарок не будет зацикливаться на понятии «зелёного дерби». Команда месяц спустя реализовала большинство, но утверждать, что это станет трендом, слишком рано. Обе дружины забросили по 21 шайбе, что выдаёт среднестатистический показатель – чуть больше двух голов за игру. «Зелёное дерби» и раньше было непредсказуемой частью КХЛ, но сейчас это, скорее, со знаком минус. Слишком слабо смотрится «Ак Барс» и слишком просто выглядят уфимцы. Кольцов не справляется с должностью тренера по обороне, также как и непонятно за какие заслуги попавший в первое звено «Салавата» нападающий Дроздов. У «Салавата» три победы кряду, две из них по буллитам. Команда в этих поединках смогла забросить по две шайбы в основное время.
Прогноз на матч «Салават Юлаев» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.20.
У казанцев все происходит с переменным успехом, из стабильного и хорошего только игра Семёнова и Галиева. Несмотря на отсутствие в составе ярко выраженных звёзд, «Салават» вряд ли чем-то уступает своему оппоненту. Знарок без Витолиньша не такая опасная тренерская фигура. Так что победит та команда, которая лучше использует свои возможности и не будет поддaваться эмoциям. Радулов уже показал, насколько грязно может играть. Без серьёзного наказания. Каждый раз, когда я выбираю победу казанцев, они с треском проигрывают. Несмотря на свои явные игровые трудности, «Ак Барс» – фаворит. «Салават» дважды уступил «Адмиралу», а по тягомотине и стилистке игра будет такой же. Поэтому я всё же отдам предпочтение гостям», — сказала Миронова.
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