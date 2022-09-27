«Бостон» — «Рейнджерс»: прогноз на матч НХЛ с коэффициентом 2.40

Представляем вашему вниманию прогноз авторов Betassist на предсезонный матч НХЛ «Бостон Брюинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс», который пройдёт 28 сентября.

Ставка: победа «Бостона» за 2.40.

«Рейнджерс» накануне разобрались с соседями из «Айлендерс» (4:1). Игорь Шестёркин показал, что не зря он заработал награду лучшему голкиперу НХЛ, отразив 14 из 14 бросков за 30 минут. На счету его сменщика Дилана Гаранда девять из 10 отражённых бросков.

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У «рейнджеров» было менее суток, чтобы преодолеть около 300 километров от Нью-Йорка до Бостона, чтобы сыграть с командой, которая после своего первого матча предсезонки спокойно тренировалась три дня. Ждать лидеров «синерубашечников» на льду смысла нет. Скорее всего, тренерский штаб проверит в деле лишь нескольких игроков основы, как было с «Айлендерс».

Между тем «Бостон» свой первый матч предсезонки проиграл. «Филадельфия» оказалась сильнее на своём льду (2:1). «Медведи» сохранили почти весь прошлогодний состав и немного усилились. У команды новый тренер – Джим Монтгомери, который ранее входил в тренерский штаб «Сент-Луиса». В сезоне от «Бостона» не ждут какого-то блистательного прорыва, но в данном конкретном случае «мишки» кажутся фаворитом.



Обе команды проверяют в деле ближайший резерв и проспектов, лидеры получат нагрузку ближе к старту регулярного сезона. Не стоит ждать от матча много голов. Здесь и фактор Шестёркина, да и вратари «Бостона» хорошо показали себя в первом матче. Тотал меньше 5.5 гола за 2.10 смотрится неплохо.

Мы же предпочтём П1 за 2.40. Скажем, год назад в трёх гостевых предсезонных матчах «Рейнджерс» не выиграли в основное время ни разу. Гнаться за результатом сейчас смысла нет, а вот «мишки» наверняка постараются порадовать болельщиков. Эта разница и рискует оказаться ключевой.

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