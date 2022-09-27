Прогноз на матч Португалия — Испания с коэффициентом 6.50.

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги наций УЕФА Португалия — Испания от авторов Betassist.

Ставки: обе забьют за 1.64, точный счёт 1:1 за 6.50.

Обе сборные успешно квалифицировались на ЧМ в Катаре и сейчас стараются отстоять статус-кво в Лиге наций. После пяти туров Португалия возглавляет группу, опережая Испанию на два очка. Сможет ли «Красная фурия» победить и помешать «команде избранных» повторить успех розыгрыша-2018/2019?

Прогнозы на главные матчи дня — здесь.

Команда Фернанду Сантуша воспользовалась осечкой испанцев в параллельном матче 5-го тура со швейцарцами. Благодаря крупной победе над Чехией (4:0) она возглавила квартет. Нынешняя сборная Португалии — концентрация талантливых игроков с опытом выступлений за топовые клубы ведущих европейских лиг. От Бруну Фернандеша, Бернарду Силвы и Диогу Жоты до постаревшего Криштиану Роналду.

Криштиану в последнее время подвергается критике за слабые выступления за «Манчестер Юнайтед», но остаётся лидером сборной. Пропущенная предсезонка, негативная реакция и низкая результативность лишь добавляют ему злости.



Сборная Испании в Лиге наций контролирует мяч в среднем 71,4% встречи: проводит 46% игрового времени в середине поля и ещё 32% — у штрафной соперников. Команда Луиса Энрике нерационально использует территориальное преимущество и не конвертирует разницу в классе в разницу в счёте.

Испанцы забили семь голов за пять матчей и ни разу не покинули поле без голевой отметки в воротах соперников. То есть забивают немного, зато исправно. При таких раскладах рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют за 1.86. Стоит присмотреться к пари на точный счёт 1:1 за 6.50.

10 лучших экспрессов на сегодня.

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