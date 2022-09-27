Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги наций УЕФА Португалия — Испания от авторов Betassist.
Ставки: обе забьют за 1.64, точный счёт 1:1 за 6.50.
Обе сборные успешно квалифицировались на ЧМ в Катаре и сейчас стараются отстоять статус-кво в Лиге наций. После пяти туров Португалия возглавляет группу, опережая Испанию на два очка. Сможет ли «Красная фурия» победить и помешать «команде избранных» повторить успех розыгрыша-2018/2019?
Прогнозы на главные матчи дня — здесь.
Команда Фернанду Сантуша воспользовалась осечкой испанцев в параллельном матче 5-го тура со швейцарцами. Благодаря крупной победе над Чехией (4:0) она возглавила квартет. Нынешняя сборная Португалии — концентрация талантливых игроков с опытом выступлений за топовые клубы ведущих европейских лиг. От Бруну Фернандеша, Бернарду Силвы и Диогу Жоты до постаревшего Криштиану Роналду.
Криштиану в последнее время подвергается критике за слабые выступления за «Манчестер Юнайтед», но остаётся лидером сборной. Пропущенная предсезонка, негативная реакция и низкая результативность лишь добавляют ему злости.
Сборная Испании в Лиге наций контролирует мяч в среднем 71,4% встречи: проводит 46% игрового времени в середине поля и ещё 32% — у штрафной соперников. Команда Луиса Энрике нерационально использует территориальное преимущество и не конвертирует разницу в классе в разницу в счёте.
Испанцы забили семь голов за пять матчей и ни разу не покинули поле без голевой отметки в воротах соперников. То есть забивают немного, зато исправно. При таких раскладах рекомендуем присмотреться к ставке на обе забьют за 1.86. Стоит присмотреться к пари на точный счёт 1:1 за 6.50.
10 лучших экспрессов на сегодня.
Прогноз на матч Украина — Шотландия с коэффициентом 4.00.
Оцениваем шансы «Спартака» обыграть «Зенит» в Кубке России.
Прогноз на матч Португалия — Испания с коэффициентом 6.50.
Трое сотрудников РФС не вернулись в Россию из Киргизии.
Прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» с коэффициентом 3.64.
- 27 сентября 2022
-
20:50
-
20:00
-
19:30
-
19:00
-
18:45
-
18:30
-
18:15
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:45
-
16:30
-
16:15
-
16:00
-
15:45
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:15
-
14:00
-
13:45
-
13:29
-
13:00
-
12:30
-
12:00
-
11:45
-
11:15
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:00
-
08:30
-
08:00