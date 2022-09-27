«Урал» — «Торпедо»: прогноз на матч Кубка России от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Урал» — «Торпедо» от авторов Betassist. Игра состоится 28 сентября в Екатеринбурге.

Ставка: «Урал» победит за 1.90.

«Торпедо» таки смогло прервать неудачную серию из 11 матчей. Сначала победив «Сочи» в Кубке России, а потом выдав настоящий сюрприз в виде победы над ЦСКА в чемпионате страны.

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В команде Николая Савичева наверняка облегчённо выдохнули после такого, ведь затянувшаяся чёрная полоса давила на команду психологически. Конечно, расслабляться пока рано. Сочинцы выставили второй состав, а ЦСКА, хоть и сыграл явно ниже своего уровня, как минимум на ничью определённо наработал.



Автозаводцы начали побеждать, но уровень игры у них сильно не изменился. Единственное, что в выигранных матчах хорошо проявила себя оборона, плюс соперники очень часто их прощали. Вот только такое не длится вечно. Если в «Торпедо» хотят продолжать побеждать и набирать очки, команде нужно много работать и прогрессировать, в своём нынешнем состоянии она не готова стабильно выдавать хорошие матчи.



«Урал», может, и не выигрывал так часто в последнее время, зато по игре смотрится гораздо лучше. Потеря лидера серьёзно ударит по команде Гончаренко, но не настолько, чтобы «Урал» не смог обыграть «Торпедо». Поставить на П1 можно за 1.90.

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