Прогноз на матч «Оренбург» — «Динамо» в Кубке России

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Кубка России «Оренбург» — «Динамо», который состоится 28 сентября.

Ставка: победа «Оренбурга» с нулевой форой за 2.49.

«Оренбург» после двух подряд громких поражений смог найти в себе силы и переломить ситуацию. Новичок элитного дивизиона обыграл на выезде крепких нижегородцев. В Кубке России для оренбуржцев пока всё плохо, и матч с «Динамо» видится последним шансом на исправление ситуации.

Прогнозы на все матчи Кубка России.

«Оренбургу» нужно собраться и выдать хороший матч, а родные стены ему в этом помогут. В нынешнем сезоне дома команда Марцела Лички играет гораздо лучше, чем на выезде.



«Динамо» сейчас не отличается стабильностью, за что Славишу Йокановича активно критикуют. Скажем прямо, не без повода, серба приглашали не для того, чтобы команда чередовала победы с поражениями и абсолютно безнадёжно влетала «Зениту». Гостевые матчи даются «Динамо» с большим трудом.

В последний раз москвичи побеждали на выезде ещё в начале августа. Тогда обыграли «Крылья» в Самаре, да и то не без приключений. Подопечные Игоря Осинькина владели территорией, имели много стандартов и достаточно моментов. Но с реализацией не заладилось.



Подопечным Йокановича в Оренбурге придётся несладко, скажутся отсутствие многих легионеров и слабая форма команды. При таких раскладах нечего рассчитывать на победу, а вот «Оренбург» зацепиться за очки должен. Поставить на победу «Оренбурга» с нулевой форой можно за 2.49.

10 лучших экспрессов на футбол.



Прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» с коэффициентом 3.64.



Оцениваем шансы «Спартака» победить «Зенит» в Кубке России.



Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.20.



Трое сотрудников РФС не вернулись в Россию из Киргизии.

Прогноз с коэффициентом 3.20 на матч «Краснодар» — «Пари НН».