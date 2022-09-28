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«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли

«Салават Юлаев» — «Ак Барс»: результат матча КХЛ, кто победил, какой счёт, как сыграли
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В Уфе состоялся матч регулярного сезона Континентальной хоккейной лиги. В «зелёном дерби» «Салават Юлаев» принимал казанский «Ак Барс». Победу одержали казанцы со счётом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0).

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В первом периоде команды счёт не открыли.

На пятой минуте второй двадцатиминутки счёт открыл нападающий «Ак Барса» Кирилл Петров с передач Ильи Сафонова и Василия Токранова.

На шестой минуте третьего периода Дмитрий Кагарлицкий с передач Вадима Шипачёва и Кирилла Петрова удвоил преимущество казанцев. На 11-й минуте третьего периода третью шайбу «Ак Барса» и свою вторую в матче забил Кирилл Петров с передач Дмитрия Кагарлицкого и Динара Хафизуллина. Матч «на ноль» сыграл вратарь казанцев Амир Мифтахов.

После победы «Ак Барс» занимает третью строчку Восточной конференции с 15 баллами после 10 игр. «Салават Юлаев» остаётся на пятой строчке в таблице Востока, сыграв 11 матчей и набрав 12 очков.

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