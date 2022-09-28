Португалия — Испания: результат матча Лиги наций, счёт, как сыграли, забил ли Роналду

27 сентября, состоялся матч 6-го тура Лиги наций между Испанией и Португалией. Команды играли на стадионе «Мунисипаль» в Браге (Португалия). Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу гостей.
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Победный гол на 88-й минуте забил Альваро Мората. Даниэль Карвахаль навесил с правого фланга в дальнюю часть вратарской, где Нико Уильямс головой сделал скидку вдоль ворот на Морату, а тот с пары метров переправил мяч в пустой угол. Благодаря этой победе испанцы вышли в полуфинал турнира.
Команды выступали в группе A2. Победителем в ней оказалась сборная Испании. В шести матчах турнира команда Луиса Энрике набрала 11 очков. Португальская национальная команда заняла второе место в квартете. Команда Фернанду Сантуша набрала десять очков. Ниже расположились команды Швейцарии (9) и Чехии (4) соответственно.
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