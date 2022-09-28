«Трактор» — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на матч регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Трактор» — «Куньлунь».
Ставка: победа «Трактора» с форой (-2) за 1.97.
«В Екатеринбурге «Куньлунь» ожидаемо не смог даже мяукнуть, получил от «Автомобилиста» шесть шайб и отправился в Челябинск. Где, по идее, должен получить приблизительно то же самое, разве что с небольшими нюансами.
Прогноз на матч «Трактор» — «Куньлунь» с коэффициентом 2.20.
«Куньлунь», в принципе, не особо играет в гостях. Причем это было и тогда, когда команда возвращалась в Китай, и тогда, когда китайским домом стало Подмосковье. А уж на Урале «Куньлунь» не любит играть вовсе, причем во всех трёх уральских городах КХЛ.
Статистика личных встреч в этой встрече весьма и весьма интересна, особенно если отдельно взять сегмент, относящийся к матчам в Челябинске. На первый взгляд вроде бы не слишком большое, но достаточно приличное – в два раза — преимущество хозяев. Шесть побед против трёх, а на десять матчей «Куньлунь» ещё не наиграл вследствие своей молодости. Но вот что примечательно: сперва китайский клуб одержал в Челябинске три победы подряд, а затем был шесть раз там бит.
Почти уверен, что будет бит и в седьмой раз подряд. Все-таки семёрка у нас – число сакральное, овеянное легендами, то есть сам бог велит «Трактору» выигрывать. С богом или без челябинцы победят, сделают это в основное время. Конечно, вряд ли накидают китайцам столько же, сколько «Автомобилист», но победить с преимуществом от двух шайб и более суровые челябинские парни просто обязаны», — сказал Лебедев.
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