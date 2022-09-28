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«Химки» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч Пути РПЛ Кубка России

«Химки» — «Локомотив»: прогноз Егора Титова на матч Пути РПЛ Кубка России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» (Москва) в 3-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1) за 3.32.

«Химки» после двух туров замыкают таблицу группы, но у них не ноль очков. «Пари НН» они проиграли по пенальти, одно очко в активе есть. У «Локомотива» два очка. Так что в случае победы команда Гогниева переберётся на третье место, которое позволяет выйти из группы.

Прогноз на матч «Химки» — «Локомотив» с коэффициентом 3.64.

Сложно сказать, как команды будут выглядеть после паузы, какой у них настрой на этот турнир. Вопросов очень много. Мне кажется, что «Химкам» больше надо думать о чемпионате — как бы не вылететь. В «Локомотиве» творится нечто непонятное. Опять взяли какого-то помощника, которого никто не знает…

Но я бы всё-таки отталкивался от того, что для «Локомотива» Кубок России очень важен. Так было всегда. Тем более сейчас понятно, что в чемпионате ничего не получится. Состав у железнодорожников очень хороший, гораздо мощнее, чем у «Химок», особенно в группе атаки. И, как я уже сказал, химчанам надо больше концентрироваться на РПЛ.

Ставлю на победу «Локомотива» с форой (-1). Класс и настрой должны решить», — сказал Титов.

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