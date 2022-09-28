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«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Кубка России

«Краснодар» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч группового этапа Кубка России
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН» в 3-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: «Краснодар» забьёт в первом тайме за 1.65.

«Краснодар» в группе А будет принимать «Пари НН». Нижегородцы лидируют в этой четвёрке, набрав пять очков (победа над «Локомотивом» и победа над «Химками» по пенальти). Но сейчас уезжал в расположение молодёжной сборной главный тренер Михаил Галактионов. Может быть, чуть-чуть за это время потерялся тренировочный процесс, но наверняка всю программу Галактионов своим помощникам оставлял.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН» с коэффициентом 3.20.

У «Краснодара» четыре очка (победа над «Химками» и поражение в серии пенальти от «Локомотива»), он играет дома. Такая ситуация не оставляет других вариантов — надо играть в атаку. Не знаю, сколько болельщиков придёт на эту встречу, учитывая ситуацию в стране. Но «Краснодар» достаточно агрессивно играет дома. И в последнем матче, как мы помним, он сумел забить два мяча в первом тайме. Если я не ошибаюсь, в кубковой встрече может сыграть Кордоба, есть Ионов, Олусегун. Мало кто уезжал в сборные, только Сперцян и Бородин. Но Бородин всего тайм сыграл. Сперцяну, может быть, дадут отдохнуть. Но там Кривцов с недомоганием раньше из сборной вернулся. Скорее всего, состав будет смешанным, но атака останется основной.

Я бы здесь попробовал сыграть гол «Краснодара» в первом тайме за 1.65. Он играет дома при поддержке болельщиков, и есть мотивация обойти «Пари НН» в турнирной таблице», — сказал Генич.

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