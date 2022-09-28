«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Торпедо».
Ставка: ТМ 3.5 за 3.74.
«Вот уже второй матч в нынешнем сезоне «Локомотив» завершает нулевой ничьей в основное время. «Футбольным счётом», как любят говорить комментаторы. Правда, во второй раз Фортуна отвернулась от ярославцев после финальной сирены. Потому что в первый раз железнодорожники в серии послематчевых буллитов сумели «Витязь» одолеть. На этот же раз, в предыдущем туре, уступили «Барысу», прервав такую красивую четырёхматчевую победную серию. Но даже это поражение ничуть не умаляет заслуг Игоря Никитина в построении из защитных порядков ярославской команды непробиваемой стены. Петр Ильич Воробьёв, в своё время построивший такую стену в ярославском тогда ещё «Торпедо», наверняка смахивает набежавшую слезу умиления.
Прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо» с коэффициентом 3.80.
Одновременно в Санкт-Петербурге СКА наглядно показал, как надо разбираться с нижегородской атакой, которую в этом сезоне уже успели назвать чуть ли не самой сильной в Западной конференции. Не считаю её самой сильной, а вот самой наглой она, пожалуй, выглядела. Но только до матча со СКА.
Итак, в гости к самой организованной обороне прибывает ещё вчера одна из сильнейших атак, против которой всё-таки нашёлся «болт с правой резьбой». И кто возьмёт верх в этом эпохальном противостоянии?
Предположу, что победит оборона. Она в противостоянии с атакой побеждает гораздо чаще, чем проигрывает. В последнее время хоккей от обороны выглядит много продуктивнее, достаточно посмотреть на сборную Финляндии, от игры которой настоящих любителей хоккея тошнит, но которая выиграла и Олимпиаду, и чемпионат мира. Вот и защитный вариант «Локомотива» нам может нравиться или не нравиться, но юных ларионовцев он заломает.
«Локомотив» победит в основное время, с минимальным преимуществом в счёте, быть может, и вовсе 1:0. В любом случае тотал вряд ли превысит 3.5», — сказал Лебедев.
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