Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ

«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата КХЛ
Комментарии

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Локомотив» — «Торпедо».

Ставка: ТМ 3.5 за 3.74.

«Вот уже второй матч в нынешнем сезоне «Локомотив» завершает нулевой ничьей в основное время. «Футбольным счётом», как любят говорить комментаторы. Правда, во второй раз Фортуна отвернулась от ярославцев после финальной сирены. Потому что в первый раз железнодорожники в серии послематчевых буллитов сумели «Витязь» одолеть. На этот же раз, в предыдущем туре, уступили «Барысу», прервав такую красивую четырёхматчевую победную серию. Но даже это поражение ничуть не умаляет заслуг Игоря Никитина в построении из защитных порядков ярославской команды непробиваемой стены. Петр Ильич Воробьёв, в своё время построивший такую стену в ярославском тогда ещё «Торпедо», наверняка смахивает набежавшую слезу умиления.

Прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо» с коэффициентом 3.80.

Одновременно в Санкт-Петербурге СКА наглядно показал, как надо разбираться с нижегородской атакой, которую в этом сезоне уже успели назвать чуть ли не самой сильной в Западной конференции. Не считаю её самой сильной, а вот самой наглой она, пожалуй, выглядела. Но только до матча со СКА.

Итак, в гости к самой организованной обороне прибывает ещё вчера одна из сильнейших атак, против которой всё-таки нашёлся «болт с правой резьбой». И кто возьмёт верх в этом эпохальном противостоянии?

Предположу, что победит оборона. Она в противостоянии с атакой побеждает гораздо чаще, чем проигрывает. В последнее время хоккей от обороны выглядит много продуктивнее, достаточно посмотреть на сборную Финляндии, от игры которой настоящих любителей хоккея тошнит, но которая выиграла и Олимпиаду, и чемпионат мира. Вот и защитный вариант «Локомотива» нам может нравиться или не нравиться, но юных ларионовцев он заломает.

«Локомотив» победит в основное время, с минимальным преимуществом в счёте, быть может, и вовсе 1:0. В любом случае тотал вряд ли превысит 3.5», — сказал Лебедев.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Лучшие прогнозы на матчи КХЛ.

Почему «Сочи» не справится с минским «Динамо».

Прогноз на матч «Трактор» — «Куньлунь» с коэффициентом 2.20.

Член ИИХФ: России не будет на ЧМ-2023, даже если завтра закончится спецоперация.

«Локомотив» — «Торпедо». Ларионов перехитрит Никитина «Локомотив» — «Торпедо». Ларионов перехитрит Никитина
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022