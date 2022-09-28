ЦСКА — «Сочи»: прогноз Эдуарда Мора на матч 3-го тура Пути РПЛ Кубка России

Двукратный чемпион России в составе «Спартака» Эдуард Мор записал прогноз на матч ЦСКА – «Сочи».
Ставка: победа ЦСКА за 2.14.
«Сразу скажу, что ставлю на победу ЦСКА. Во-первых, у армейцев две победы в кубковых матчах, что показывает, насколько серьёзно они подходят к турниру. Тем временем у «Сочи» 0 очков, хотя соперники были не самые сильные. Это тоже о многом говорит.
Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.20.
Важно понимать, что это противостояние Федотова и «Сочи» (в первую очередь). Тренер, который преуспел в «Сочи» и не очень красиво ушёл в ЦСКА. Ему есть что доказывать. А главное, он очень хорошо знает игроков «Сочи». Игра команды не сильно изменилась после его ухода (хотя все думали, что будет наоборот).
Встреча ЦСКА и «Сочи» в чемпионате показала, что Федотов умеет играть против своей бывшей команды. И здесь у ЦСКА огромное преимущество.
Во-вторых, подбор футболистов у ЦСКА гораздо шире. Если Федотов выставит полудублирующий состав, то он будет гораздо сильнее, чем таковой у «Сочи».
В распоряжении Точилина и Гаранина есть 12–13 футболистов, а дальше уже большая разница в мастерстве. У ЦСКА такого нет, выбор исполнителей куда больше.
В сборные у обеих команд было вызвано немного людей. Обе команды должны подойти в хорошем состоянии. Но у ЦСКА я вижу одни преимущества в сравнении с «Сочи», — сказал Мор.
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