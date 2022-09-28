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ЦСКА — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России 28 сентября

ЦСКА — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч Кубка России 28 сентября
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Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч ЦСКА – «Сочи» в 3-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: «Сочи» не проиграет за 1.75.

«В группе D встречаются фавориты, как многие думали до старта турнира. ЦСКА свой фаворитизм доказывает: две игры — две победы. Тяжелейшая была победа над «Уралом», которую вырвали в концовке благодаря голу Милана Гайича. «Сочи» же пока проваливает Кубок России — выездное поражение от «Урала», поражение от «Торпедо». Если сочинцы хотят продолжать борьбу в этом розыгрыше, надо собраться.

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.20.

После паузы на игры сборных, скорее всего, изменений в стартовом составе у «Сочи», как мне кажется, будет по минимуму. Надо брать очки. Нынешний федотовский ЦСКА удачно сыграл против «Сочи» в чемпионате (3:0) и Кубке Пари Premier. Но, думаю, изменений у ЦСКА будет больше, многие уезжали в сборные. В каком состоянии игроки вернулись — большой вопрос. Наверняка будет дан шанс российским игрокам.

Учитывая, что у «Сочи» ноль в турнирной таблице, надо очковую копилку пополнять. Мой прогноз — «Сочи» не проиграет за 1.75», — сказал Генич.

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