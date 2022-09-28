«Локомотив» — «Торпедо»: прогноз на матч КХЛ с коэффициентом 3.80

Представляем вашему вниманию прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Торпедо» от авторов Betassist.

Ставки: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.60, «Торпедо» не проиграет + тотал меньше 5.5 шайбы за 3.80.

Обе команды достаточно уверенно стартовали в нынешнем сезоне. Они расположились на седьмом и шестом месте в общей таблице КХЛ и пятой и четвёртой строчке на Западе соответственно.

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«Локомотив» под руководством Игоря Никитина достаточно активно играет у чужих ворот. Бросает много, хотя количество не так здорово переходит в качество. Сильной стороной команды является уверенная игра в защите. Вратари отразили 92,22% из 270 бросков в створ их ворот. Лишь пять клубов пропустили меньше.



«Торпедо» по итогам прошлого сезона с Дэвидом Немировски у руля пролетело мимо плей-офф. Руководство нижегородцев провело ротацию на тренерском мостике, назначив Игоря Ларионова. Под руководством экс-тренера сборной России команда заметно прибавила, в частности, в атакующем аспекте. Действуют симпатично, атакуют и прессингуют смело, а забивают…

Нижегородцы забросили 33 шайбы, из которых 12 – при игре в большинстве. В целом автозаводцы достаточно умело реализовывают лишнего (25,5% эффективности — седьмой показатель в КХЛ). Лишь СКА, «Металлург» и «Автомобилист», у которых в активе на одну игру больше, демонстрируют более производительную игру в атаке.



Рекомендуем ставку на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.57. Стоит присмотреться к пари на Х2 через тотал меньше 5.5 шайбы за 3.80.

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