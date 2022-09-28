«Спартак» — «Барыс»: ставка Максима Лебедева на игру КХЛ 28 сентября

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Спартак» — «Барыс».



Ставка: победа «Барыса» в матче за 2.32.



«В предыдущем туре оба соперника, словно сговорившись, завершили основное время своих поединков вничью, а казахстанцы при этом умудрились ещё и не забивать. Дальше пути-дорожки будущих соперников разошлись: «Барыс» выиграл в Ярославле по буллитам, а красно-белые не удержали в овертайме ЦСКА.



Мне кажется, что именно результаты предыдущих матчей, а точнее, то настроение, которое они принесли в раздевалке, скажет если не решающее, то довольно-таки серьёзное слово в предстоящей битве. «Барыс» приезжает в Москву на позитиве, тогда как «Спартак», уступивший в чрезвычайно принципиальном для него матче, будет пребывать в некотором расстройстве.



В остальном, в принципе, налицо равенство. У каждого из соперников есть свои плюсы, но есть и свои минусы. Статистика личных встреч при этом находится на стороне гостей, которые в десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в Москве в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, побеждали шесть раз, тогда как красно-белые – только четыре.



С учётом всего вышеизложенного предположу два очка, набранные по итогам казахстанской командой. Сколько при этом наберёт «Спартак», гадать не возьмусь, но набрать что-то вполне может. Одновременно не буду загадывать тотал и вам этого делать не советую, поскольку эти соперники могут как сыграть в открытый хоккей, так и вдвоём выкатить по автобусу. Вот два очка «Барыса» видятся мне наиболее вероятным завершением», — сказал Лебедев.



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