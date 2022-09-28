Прогноз на матч «Спартак» — «Барыс» в КХЛ

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» — «Барыс», который состоится 28 сентября в Москве.

Ставка: победа «Спартака» за 2.10.

«Спартак» проиграл в прошлом матче принципиальному сопернику ЦСКА (2:3), но сейчас важнее не результат конкретно этой игры. Подопечные Бориса Миронова показали себя с лучшей стороны, дважды сумев отыграться, а ничью спасли за полторы минуты до конца основного времени.

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Выдержать натиск атаки соперника в овертайме они не смогли, но серию в три матча на выезде провели хорошо, ни разу не уступив за 60 минут. Красно-белые по-прежнему находятся в лидирующей тройке на Западе и пока являются главным преследователем СКА.



Впереди у команды четыре домашних матча подряд с соперниками разного уровня – минимум четыре очка хозяева рассчитывают добыть. И одна из ключевых встреч в этом плане будет с «Барысом». Казахстанский клуб смог выбраться из кризиса на старте и теперь только поднимается по турнирной лестнице.

У него три победы в четырёх последних играх, и все без пропущенных голов. Тем не менее даже с такими мощными показателями команда Андрея Скабелки обладает третьей худшей обороной лиги, которая слишком много позволяет у своих ворот.



И надо не забывать, что большую часть всех своих очков «Барыс» раздобыл на домашнем льду – восемь из 11. На выезде у них пять поражений в шести матчах сезона. Голов в этом матче много не ждём, потому что в двух из трёх последних игр «Спартака» было забито не больше трёх шайб, а у «Барыса» такое наблюдалось в трёх встречах из четырёх. Предлагаем рассмотреть тотал меньше 3.5 гола с коэффициентом 3.04. Также возьмём победу хозяев за 2.10.

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