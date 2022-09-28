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ЦСКА — «Сочи»: ставка Егора Титова на матч Кубка России

ЦСКА — «Сочи»: ставка Егора Титова на матч Кубка России
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Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч ЦСКА – «Сочи» в 3-м туре группового этапа Кубка России сезона-2022/2023.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 1.5 за 2.60.

«Здесь матч не совсем однозначный. Вроде бы ЦСКА должен быть явным фаворитом, но у него ряд игроков уезжали в сборные. Некоторые даже к этой встрече не вернутся. То есть армейцы вряд ли смогут показать свой оптимальный уровень. Мало на это надежды.

Прогноз на матч ЦСКА — «Сочи» с коэффициентом 3.20.

Но в то же время «Сочи» в первых двух турах показал свой настрой на этот турнир. Команда Гаранина и Точилина проиграла двум слабейшим командам РПЛ. Сначала без шансов уступили в Екатеринбурге, а затем ничего не смогли поделать на своём поле с «Торпедо».

Есть ощущение, что «Сочи» совсем этот турнир не нужен, бороться команда не хочет. Поэтому поставлю на победу ЦСКА при тотале больше 1.5 мяча. Пару мячей армейцы готовы забить в кратчайшие сроки», — сказал Титов.

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