«Локомотив» — «Торпедо»: смотреть онлайн матч КХЛ, во сколько начало прямого эфира

28 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ сыграют «Локомотив» и «Торпедо». Игра начнётся в 19:30 мск. В прямом эфире матч покажет телеканал «КХЛ ТВ».
Прогноз на матч «Локомотив» — «Торпедо» с коэффициентом 3.80.
«Локомотив» считается фаворитом матча. Ставки на ярославцев принимаются с коэффициентом 1.66. Шансы торпедовцев оценены в 4.70. Заключить пари на ничью в основное время предлагается за 4.80.
Эксперты считают, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 4.5 шайбы можно с коэффициентом 1.75, а на ТМ 4.5 дают 2.13.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.19. Победа железнодорожников с учётом возможных овертайма и буллитов идёт с коэффициентом 1.34, а на успех «Торпедо» можно поставить за 3.40.
«Локомотив» выиграл шесть из 11 матчей на старте сезона, у команды 14 очков. У команды Игоря Ларионова также 14 очков, торпедовцы выиграли семь из 10 встреч.
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