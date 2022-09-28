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«Оренбург» — «Динамо»: смотреть онлайн матч Кубка России, прямая трансляция, прогнозы

«Оренбург» — «Динамо»: смотреть онлайн матч Кубка России, прямая трансляция, прогнозы
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28 сентября в Оренбурге в матче Кубка России сыграют «Оренбург» и «Динамо». Игра начнётся в 17:30 мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ».

Почему «Оренбург» может удивить «Динамо» в Кубке России.

Москвичи считаются фаворитами матча. Ставки на гостей принимаются с коэффициентом 2.10. Шансы оренбуржцев оценены в 3.50. Заключить пари на ничью предлагается за 3.60.

Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.96, а на ТМ 2.5 гола дают 1.90.

Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.80. Гол «Оренбурга» идёт за 1.41, а за 1.23 можно сделать ставку на то, что забьют гости.

После двух туров «Динамо» имеет в активе три очка и занимает второе место в группе. У «Оренбурга» очков нет и последнее место в таблице.

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