Эксперты назвали фаворита Лиги наций после завершения группового этапа

Вчера завершился групповой этап Лиги наций. По его итогам в «финал четырёх» вышли сборные Хорватии, Испании, Италии и Нидерландов. Букмекеры принимают ставки на победителя турнира.



Лучшие прогнозы на матчи дня.



По оценке аналитиков, главный фаворит турнира — сборная Испании. Сделать ставку на команду Луиса Энрике можно с коэффициентом 3.00. Интересно, что путёвку в финал испанцы получили в последний момент благодаря голу Альваро Мораты на 88-й минуте матча с Португалией.



За 3.30 можно поставить на команду Нидерландов. Подопечные Луи ван Гала потеряли всего два очка на групповом этапе.



Шансы Италии букмекеры оценили коэффициентом 4.00. Роберто Манчини публично заявил, что не ставит никаких задач перед командой в Лиге наций, однако на групповом этапе итальянцы опередили Германию и Англию.



Наконец, за 5.00 можно сделать ставку на победу Хорватии. Команда Златко Далича неожиданно выиграла группу, в которой выступали также Франция, Дания и Австрия.



Страна-хозяйка финальной стадии Лиги наций будет выбрана среди участников решающих матчей. Полуфинальные пары определят жеребьёвкой. Полуфиналы турнира пройдут 14 и 15 июня. Матч за третье место и финал состоятся 18 июня 2023 года.



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