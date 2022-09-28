«Урал» — «Торпедо»: когда начало матча Кубка России, где смотреть онлайн

28 сентября состоится матч группового этапа Кубка России «Урал» — «Торпедо». Начало игры запланировано на 15:00 мск.

Прогнозы на все матчи Кубка России.

Встреча состоится в Екатеринбурге. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч!».

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу екатеринбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.87. Успех москвичей оценён экспертами в 4.50. Ставки на ничью принимаются за 3.60.



Букмекеры сомневаются, что матч «Урал» — «Торпедо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.13, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.77.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.22. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.98.

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