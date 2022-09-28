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Прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН» в Кубке России

Прогноз на матч «Краснодар» — «Пари НН» в Кубке России
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Представляем вашему вниманию прогноз на матч Кубка России «Краснодар» — «Пари НН», который состоится 29 сентября.

Ставки: обе забьют за 1.73, победа «Краснодара» + обе забьют за 3.20.

«Краснодар» быстро пришёл в себя после двух неудачных матчей с ЦСКА и «Локомотивом». «Быки» в нынешнем сезоне отличались тем, что умеют держать удар и не расклеиваются после очередной неудачи.

«Краснодар» старается играть в яркий, атакующий футбол, сильные соперники могут их за это наказывать, но у всех остальных начинаются большие проблемы с тем, чтобы сохранить свои ворота на замке. Всё это обещает бодрый футбол.

«Пари» шёл на серии из шести матчей без поражений и вообще зарекомендовал себя в новом сезоне очень неуступчивой и стабильной командой. Поражение от «Оренбурга» стало слегка неожиданным и подчеркнуло некоторые слабые стороны нижегородцев.

«Краснодару» по силам воспользоваться этими проблемами, гости стабильно пропускают и могут стать лёгкой добычей для атаки «быков», но и сами не уйдут без забитого мяча. Обмен голами тут очень вероятен, как и победа «Краснодара». Можно попробовать объединить оба этих варианта, тогда коэффициент пробьёт тройку.

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