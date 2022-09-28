Прогноз на матч «Спартак» — «Зенит» в Кубке России

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч Кубка России «Спартак» — «Зенит», который пройдёт 29 сентября в Москве.
Ставка: победа «Зенита» за 1.91.
Исход матча очень сильно будет зависеть от того, кто к нему отнесётся серьёзнее и кто выпустит боевой состав. Конечно, Кубок России не самый интересный турнир для «Зенита», и в предыдущих матчах Семак усиленно применял ротацию.
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Однако тут принципиальный соперник, к матчу с которым лучше не относиться спустя рукава. Раздражитель серьёзный. К тому же осечка в предыдущем туре уже допущена: «Зенит» проиграл «Крыльям Советов», так что в Москве нужно набирать очки.
Если предположить, что никто не ударится в эксперименты, а команды выйдут близкими к боевым составами, то явное преимущество на стороне гостей. «Зенит» за последние годы не раз доказывал, что он гораздо сильнее любой другой команды в России, в том числе и «Спартака». Если питерцы и теряют очки, то чаще всего потому, что недооценили соперника. Только в матче такого накала недооценка — очень редкое явление.
Скорее всего, этот матч будет мало чем отличаться от того, который мы видели три недели назад. Полное доминирование гостей из Питера, редкие шансы для взятия ворот у москвичей. «Спартак» прибавил под руководством Абаскаля, но до того уровня, на котором находится «Зенит», ему ещё много работать. Уверенная победа гостей с коэффициентом 1.91.
Экспресс на Кубок России с коэффициентом 6.54.
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