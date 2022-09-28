Прогноз на матч НХЛ «Калгари» — «Эдмонтон»

Авторы Betassist подготовили прогноз на предсезонный матч НХЛ «Калгари» — «Эдмонтон», который состоится 29 сентября.
Ставка: тотал меньше 6.5 гола за 1.88.
В предсезонных играх результат далеко не самое главное. Команды пока только втягиваются, наигрываются новые связки, происходят тактические эксперименты. Лидеры получают вменяемое игровое время только в заключительных встречах, тренеры проверяют резервистов и молодёжь.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Калгари» в этом плане должно быть тяжелее, чем сопернику. «Огоньки» летом решились на интересный обмен с «Флоридой». Молодой Ткачук, который впервые в карьере преодолел планку в 100 очков, был обменян на Джонатана Юбердо, Маккензи Уигара и Коула Швиндта. Главный лот тут, конечно же, Юбердо, который в прошлом сезоне набрал 115 очков, обновив командный рекорд.
«Эдмонтон» таких грандиозных шагов летом не делал. Команда обновила вратарскую линию, теперь на страже ворот будет Джек Кэмпбелл, который и неплох, и стабилен, и моложе тех вратарей, что были у «Ойлерз». В прошлом сезоне «нефтяники» выступили успешнее и ярче своего соперника, но в гостях у «Калгари» у них всегда были проблемы,
Тут лучше всего обратить внимание на результативность матча. Пусть в прошлом сезоне обе команды в этом плане были хороши, особенно в очных встречах, сейчас этого нет. «Калгари» и «Эдмонтон» провели уже по два предсезонных матча и ни одного, в котором было более пяти шайб. На тотал меньше можно поставить даже с небольшим запасом, благо коэффициент позволяет.
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