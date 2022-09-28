Прогноз на матч «Автомобилист» — «Ак Барс» с коэффициентом 3.15

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Ак Барс».

Ставка: победа «Ак Барса» + тотал больше 3.5 гола за 3.15.

Очень интересное противостояние конкурентов в борьбе за второе место в таблице Востока. «Автомобилист» продолжает оставаться самой непредсказуемой командой лиги – первым забил более 40 голов в сезоне, но при этом оборона пропускает в среднем почти по три шайбы. И это ещё голкиперы в порядке.

Прогнозы на все матчи КХЛ.

Клуб из Екатеринбурга по сезону пока идёт очень стабильно, ведь ему удаётся отлично реализовывать большинство и давить на соперника в атаке. Периодически возникают сложности с закрытыми соперниками, не так давно «Автомобилист» даже не смог забить «Барысу» (0:2), но в основном хозяева добиваются своего.



Важно также отметить, что до сих пор у подопечных Николая Заварухина было три поражения и все они случились на выезде. «Ак Барсу» в его нынешней форме будет не так просто подавить соперника, однако стоит отметить, что казанский клуб относительно плох лишь на фоне высоких ожиданий.

«Барсы» пока играют не на уровне своих истинных возможностей, но они не играют плохо. «Ак Барс» умеет качественно играть в обороне, хорошо стоит в меньшинстве и совершенно не зря пропустил всего 15 шайб – меньше всех в КХЛ. Кроме того, к концу сентября наконец-то пошли голы в большинстве. В общем, жизнь налаживается.



Два из трёх матчей в сезоне казанцы проиграли дома, а в гостях играют почти безупречно. При этом у «Автомобилиста» гости выиграли семь последних матчей. Такого соперника у хозяев ещё не было в этом сезоне. «Ак Барс» наверняка пропустит больше, чем обычно, но поддержать в атаке тоже способен. Предлагаем рассмотреть тотал «Ак Барса» больше 3.5 шайбы с коэффициентом 3.10.

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