Махачев — Оливейра: дата боя, где смотреть онлайн, кто фаворит

22 октября в Абу-Даби состоится бой за вакантный чемпионский титул в лёгком весе между россиянином Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой из Бразилии.



10 лучших прогнозов на сегодня.



Бой Махачев — Оливейра на UFC 280 начнётся не ранее 20:00 мск.



Увидеть бой Махачева и Оливейры на UFC 280 можно будет на телеканале «Матч! Боец». Также все бои карда UFC 280 будут доступны через приложение UFC Fight Pass.



Аналитики выбрали фаворита – это Ислам Махачев. Поставить на победу россиянина можно с коэффициентом 1.55, что приблизительно равно 60% вероятности. Успех бразильца Оливейры эксперты оценили в 2.55 — это примерно 39% вероятности. Если судьи примут решение о ничейном исходе, то сыграет коэффициент 70.00 (1%).



Также можно сделать ставку на тотал больше 2.5 раунда за 1.90. С таким же коэффициентом можно поставить на то, что бой не доберётся до этой отметки.



Прогноз на бой Махачев — Оливейра с коэффициентом 3.03.



Рабочие экспрессы — здесь.

Усик объяснил, почему не захотел драться с Фьюри в конце года.

Майкл Чендлер дал прогноз на бой Махачев — Оливейра.

Джефф Монсон объяснил, почему не хочет реванша с Дациком.

Дана Уайт: в UFC идут большие споры по весовой категории для Чимаева.