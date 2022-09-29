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«Химки» — «Локомотив»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт, кто забивал

«Химки» — «Локомотив»: результат матча Кубка России, как сыграли, какой счёт, кто забивал
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Московский «Локомотив» крупно переиграл «Химки» в матче группового этапа Фонбет Кубка России. Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась победой железнодорожников — 5:0.

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На 20-й минуте матча счёт открыл бразилец Педриньо. Через 16 минут нападающий оформил дубль, укрепив преимущество «Локомотива». Во втором тайме в течение девяти минут Вильсон Изидор и всё тот же Педриньо довели счёт до разгромного — 5:0. Антон Миранчук отметился тремя голевыми передачами.

После трёх туров «Локомотив» занимает 3-е место в группе, набав 5 очков. У «Химок» 1 очко и последняя, 4-я строчка. В следующем туре Кубка России «Локомотив» и «Химки» вновь встретятся друг с другом. Матч пройдёт 18 октября.

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