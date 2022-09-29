«Ахмат» — «Ростов»: эксперты назвали шансы команд в матче Кубке России

29 сентября в Грозном в матче Кубка России сыграют «Ахмат» и «Ростов». Игра начнётся в 15:00 мск.
Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 3.70.
Грозненцы считаются фаворитами матча. Ставки на хозяев принимаются с коэффициентом 2.45. Шансы ростовчан оценены в 2.90. Заключить пари на ничью предлагается за 3.50.
Эксперты сомневаются, что матч будет результативным. Сделать ставку на ТБ 2.5 гола можно с коэффициентом 1.94, а на ТМ 2.5 гола дают 1.92.
Если обе команды смогут забить, зайдёт коэффициент 1.76. Гол «Ахмата» идёт за 1.28, а за 1.34 можно сделать ставку на то, что забьют подопечные Валерия Карпина.
После двух туров «Ростов» имеет в активе 6 очков и занимает первое место в группе. У «Ахмата» 3 очка и 3-я строчка.
Экспресс на Кубок России с коэффициентом 6.54.
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