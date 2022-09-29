«Спартак» – «Зенит»: прогноз Дениса Казанского на матч Кубка России

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Спартак» – «Зенит» Кубка России.



Ставка: «Спартак» не проиграет за 2.06.



«Поговорим о матче, который пройдет в рамках Кубка России. Когда играет «Спартак» и «Зенит», то всегда это особое событие. Не думаю, что стоит говорить о матчах, которые уже были в этом сезоне. «Спартак» и «Зенит» — это всегда особенная вывеска.



Почему «Спартак» проиграет даже второму составу «Зенита».



Всегда есть смысл искать причины и следствия в мотивации. Здесь мы видим Кубок и смотрим на то, что есть в чемпионате. Впереди у «Зенита» очень коварная игра с командой, которая занимает второе место, то есть с «Ростовом». У «Спартака» встреча с «Пари НН». Да, у «Зенита» будет особенная игра, а у «Спартака» каждая встреча особенная.



Для «Спартака» встреча с «Зенитом» в Кубке России на своем поле — это возможность и необходимость. Думаю, что Семак может использовать второй состав, который не сильно уступает первому, но все равно это не принято называть основой.



«Спартак» в таких матчах просто обречен играть на победу. Мне кажется, что в этой игре разность мотиваций — все же самое главное. Мотивация у московского клуба куда выше, поэтому в данном случае стоит брать 1Х», — сказал Казанский.



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